Хванаха желирани бонбони във формата на мечета с наркотик

03.10.2025 / 20:41 1

Пиксабей

Полицията в Белград е открила 13 малки метални кутии с по шест желирани бонбона във формата на мечета, всяко с високо съдържание на THC – основното психоактивно вещество в канабиса, съобщи днес сръбското МВР, цитирано от регионалната телевизия Ен1.

Полицията е заловила и арестувала двама заподозрени в момента на покупко-продажба на наркотика, замаскиран като желирани бонбони с различни цветове и с високо съдържание на THC, което представлява нова форма на наркотици в Сърбия, се казва в съобщение на Министерството, предаде БТА.

При претърсване на колата на един от заподозрените са открити още 36 пакета наркотици, за които се предполага, че са марихуана.

Заподозрените са задържани за 48 часа.

 

robotron2000 (преди 29 минути)
Рейтинг: 51277 | Одобрение: 1992
тъкмо някое дете да ги набара като си мисли че са бонбончета и да изяде две три!! 

