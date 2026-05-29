Хванаха жена и трима мъже от Варна с наркотици

Снимка: Булфото

Жена на 32 години и трима мъже на 19, 24, 35-годишна възраст от Варна са заловени с наркотични вещества при извършени проверки от полицейски служители на отдел „Криминална полиция“ и Трето РУ. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в морската столица.

Намерените в тях забранени субстанции са синтетичен канабиноид, тетрахидроканабинол и метамфетамин, видно от направените експертни справки.

За престъпленията са образувани бързи производства, а извършителите са задържани за срок до 24 часа.

