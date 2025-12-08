Хванат в нарушение шофьор удари полицай заради свалени номера

снимка: МВР

Нарушител на пътя се държал агресивно и ударил полицай заради свалени номера, съобщиха от ОДМВР-Стара Загора.

Случаят е от 6 декември, когато около 16:30 ч. по булевард в Казанлък полицейски екип спрял за проверка л.а."Тойота", управляван от 38-годишен мъж. В хода на същата е установено, че мъжът е лишен от право да управлява моторно превозно средство по административен ред с влязла в сила принудителна мярка.

След разясняване на обстоятелствата по случая, единият от полицейските служители пристъпил към отстраняване на регистрационните табели на МПС-то и изготвяне на акт за установено административно нарушение.

В хода на връщане на документите на 38-годишния водач, той се държал агресивно и нанесъл удар на полицейския служител.

Образувано е бързо производство по чл.131,ал.1,т.1 и т.12 вр. чл.130,ал.1 от НК под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора. 38-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!