И БТВ включи в новините си протестното пиене на кафе в защита на Цънцарова

И бТВ включи в сутрешната си новинарска емисия протеста пред редакцията на телевизията във връзка с решението на медията да стартира процес по прекратяване на взаимоотношенията си с журналиста и водещ Мария Цънцарова.

Протестното пиене на кафе пред медията е организирано от Асоциацията на европейските журналисти – България. От Асоциацията посочват: "В петък казахме, че чашата е преляла. Опитаха се да омаловажат позицията ни: водил се нормален диалог, “стандартна практика”. Нова седмица, ново начало – всичко се потвърди и вече не е сваляне от ефир, а освобождаване от работа на Мария Цънцарова".

В позицията си Асоциацията заявява, че протестът е професионален, а не политически, като цели защита на свободата на словото и правото на журналистите да задават критични въпроси, без да бъдат санкционирани.

От своя страна, bTV изрази официалната си позиция по случая, както и становище на Ханс Мар, ръководител на редакционната колегия на корпорацията майка на bTV – CME.

„Справедливата, независима и професионална журналистика се основава на един неотменим принцип: обективност. Това, на което сме свидетели, не е безобидно вътрешно несъгласие, а пряка атака срещу интегритета на нашата редакция и нашата редакционна независимост. Политическият активизъм в медийните платформи на CME е фундаментално несъвместим с нашата мисия и ценности. Ние не толерираме никакви опити – явни или скрити – нашите телевизионни канали да бъдат превърнати в политически инструменти.“

