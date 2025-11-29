И България е засегната заради проблемите на Airbus

кадър: Нова тв

Airbus нареди спешна софтуерна актуализация за около 6000 самолета от серията A320 – повече от половината световен флот. Причината е инцидент, при който силно слънчево излъчване е повредило данни, важни за управлението на полета.

Европейската агенция за авиационна безопасност ще издаде извънредна директива. За повечето самолети мярката означава кратко приземяване, но стотици машини може да се нуждаят от хардуерна подмяна и да останат на земята седмици.

Операцията идва в най-натоварения сезон за въздушните пътувания в САЩ и Европа, като се очакват сериозни затруднения за авиокомпаниите и пътниците. А вече стана ясно, че ще засегне и европейски авиокомпании, включително и полети от и до България през следващите дни.

Нискотарифната авиокомпания Wizz Air, която обслужва и маршрути от и до България, съобщи, че част от нейните самолети са сред засегнатите машини, които изискват софтуерна актуализация. Wizz Air вече е насрочила необходимото техническо обслужване, за да осигури пълно съответствие с установената мярка за ограничаване на риска, се посочва в съобщението, получено в БТА.

Компанията предупреждава, че е резултат някои нейни полети през уикенда могат да бъдат засегнати. Пътниците, които са резервирали билетите си директно през уебсайта на „УизЕър“ или чрез мобилното приложение на авиокомпанията, ще бъдат уведомени за всякакви промени в разписанието, допълва превозвачът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!