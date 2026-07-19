И ChatGPT се срина

Снимка: Пиксабей

Потребители по света съобщиха за проблеми с достъпа до „ЧатДжиПиТи“ (ChatGPT) на компанията „ОупънЕй Ай“ (OpenAI), след като в неделя следобед беше регистриран глобален срив в услугата, сочат данни на компанията и платформата „Даундетектор“ (Downdetector).

Затрудненията засягат както текстовите, така и гласовите разговори с чатбота, както и режима Work Mode. По данни на „Даундетектор“ сигналите за прекъсвания са започнали рязко да нарастват около 17:35 ч. българско време.

Първоначално от „ОупънЕй Ай“ съобщиха на страницата за състоянието на услугите си, че разследват причината за повишения брой грешки, които възпрепятстват зареждането и продължаването на разговори в „ЧатДжиПиТи“. Малко по-късно компанията обяви, че е установила причината за проблема, засягащ разговорите в „ЧатДжиПиТи“, гласовия режим и работния режим, и е започнала да прилага мерки за отстраняването му. В последното си съобщение „ОупънЕй Ай“ посочи, че мерките вече са приложени и компанията следи възстановяването на услугата.

По-рано през деня временни проблеми с достъпа имаше и при уеб версиите на социалните мрежи „Фейсбук“ (Facebook) и „Инстаграм“ (Instagram), като затрудненията продължиха около час, пише БТА.

Последният сериозен срив на „ЧатДжиПиТи“ беше през април тази година, когато услугата беше недостъпна и за потебителите от България.

Редактор "Екип на Петел",

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