И ДПС-НН настоява президента да свика съвет по сигурността

ДПС-Ново начало настоява президентът да свика Съвет по сигурността.

"България и гражданите имат нужда от национално отговорни решения", каза Искра Михайлова пред журналисти в НС, цитирана от "Дарик".

Тя подчерта, че през последните дни се наблюдава как служебното правителство избягва срещи с Народното събрание.

Михайлова заяви, че очакват действия и отговорност.

"Кой ще носи отговорност за опорочени избори, които чукат на вратата? Ние виждаме всички действия, за да се постигнат служебни победи и да се елиминира правото на всички да участват в честни избори", заяви тя.

Днес от 13:00 часа в Министерството на отбраната ще бъде извършен анализ на рисковете, заплахите и променените условия, свързани с конфликта в Близкия изток. Това заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, като подчерта, че ситуацията вече излиза извън рамките на спор между три държави.

