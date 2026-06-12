И ДПС в Нови пазар напусна Пеевски

Булфото

Цялата структура на ДПС в Нови пазар напуска партията. Досегашните съветници от формацията ще се обявят за независими на следващата сесия на местния парламент.

Всички 26 членове напуснаха Общинския съвет на ДПС Нови пазар и на практика структурата вече не съществува. Веднага след изборите оставка, заради слабите резултати, е подал и общинският председател Талиб Исмаил, съобщи shumenonline.bg .

„Причина да вземем колективно решение да напуснем партията е неодобрение и сериозна критика срещу политиката на ръководството на партията“, уточняват напусналите. Вече е уведомен Областният съвет на ДПС Шумен и централното ръководство на партията.

Сред напусналите са всички кметове на населени места в община Нови пазар.

Група на ДПС вече не съществува и в Общинския съвет /ОС/ в Нови пазар. Седемте общински съветници с декларация се обявиха за независими. Документът вече е входиран в ОС и ще бъде прочетен на редовната сесия в края на този месец.

Първата структура в страната, която напусна ДПС, е тази в община Кирково.

Редактор "Екип на Петел",

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