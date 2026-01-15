И Добрич обмисля онлайн обучение за учениците

Пиксабей

Грипната вълна, която тръгна от Североизточна България, постепенно предприема нови ходове и в други региони.

Ден след като първите мерки срещу грипа влязоха в сила за цялата Варненска област, днес се събира и щабът, който следи ситуацията в Добрич и региона. Ако заболеваемостта е стигнала епидемични нива, се очаква от понеделник и там учениците да преминат към онлайн обучение, а заедно с това и контролът в болниците да се затегне.

Пред кабинетите на общопрактикуващите лекари в Добрич опашките за момента не са дълги. „Като че ли не е върхово, както предишни години масово – видяхте, че пред кабинета нямаше пациенти“, коментира в ефира на Нова д-р Стелиян Щерев, председател на регионалната колегия на ОПЛ – Добрич.

Въпреки това броят на заболелите расте и здравните експерти в региона се събират още днес, за да решат дали е време да се предприемат мерки срещу размаха на грипа на местно ниво.

„Вчера разговарях със служител на РЗИ – и е достигнато някакво високо ниво. По-рядко и с по-малко симптоми са възрастните над 18 години, най-много са болните в ученическа възраст“, обясни д-р Щерев.

Отново на североизток, в Силистра, също следят дали заболеваемостта сред деца и тийнейджъри се разраства през броя на отсъстващите от училище. Тенденцията от първата учебна седмица на 2026-а се повтаря и през втората.

„Седмицата започва с по-ниска заболеваемост и всеки ден се покачва с процент и половина до края на седмицата. След това се успокоява през уикенда и започва отначало същата тенденция“, посочи Габриела Миткова от РУО-Силистра.

Данните, събрани от всички училища в областта, показват, че отсъстват 13,5% от децата.

„Само в Тутракан се забелязва, че и четирите общински училища имат висока заболеваемост – между 15 и 36%. Във всички останали общини училищата са много различни едно от друго“, допълни Габриела Миткова.

Че статистиката извежда на преден план случаите на грип сред децата и подрастващите е видимо, обясни пред NOVA главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.

„За децата най-често търсим лекарска помощ – затова е така“, категоричен бе той. Доц. Кунчев съобщи още, че вече се обмисля от 2027-а година безплатни ваксини да бъдат осигурени и за най-малките.

