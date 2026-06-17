I ЕГ- първенец на ДЗИ по БЕЛ във Варна, 7 училища от областта с оценка под 3,00

Пиксабей

Варненска област затвърждава позициите си сред водещите региони в страната по резултати от държавните зрелостни изпити. Средният успех на 12-окласниците от областта на матурата по Български език и литература е 4,37 или 60,67 точки, което е с 1,3 точки повече спрямо миналата година. Това нарежда областта на четвърто място по резултати на изпита по БЕЛ спрямо останалите региони, отчете в ефира на Радио Варна д-р Ирена Радева, началник на Регионалното управление на образованието.

Сред първите учебни заведения у нас с най-висок успех при резултатите по БЕЛ са Първа езикова гимназия със средна оценка 5,55. Това е и единственото училище в региона, което е с общ среден успех "Отличен". В общата национална класация на най-добре представилите се ученици на матурата по БЕЛ са още Математическата гимназия "Д-р Петър Берон", ГПЧЕ "Йоан Екзарх", Четвърта езикова гимназия "Фредерик Жолио-Кюри", Трета природоматематическа гимназия "Акад. Методий Петров" и СУЕО "Ал. С. Пушкин".

Седем са училищата във Варненска област със средна оценка под 3,00 на матурата по Български език и литература тази година. Учебните заведения са от общините Дългопол, Аксаково, Провадия и Вълчи дол и за тях през следващата година са предвидени проверки и методическа подкрепа с цел повишаване на образователните резултати, допълни Радева.

Област Варна е сред регионите с най-голям брой зрелостници, явили се на ДЗИ в страната - 7,6% от всички ученици в България, отчете още началникът на РУО. Значителен е и броят на учениците, които се включват в образователната система след обучение в чужбина. Най-голям е делът на украинските граждани, но има и български ученици, завърнали се със семействата си от Германия, Испания и Франция, както и ученици от други държави.

Според образователните експерти адаптацията на децата към българската образователна система е по-лесна в по-ранна възраст. При по-големите ученици процесът изисква повече усилия както от страна на учителите, така и от самите ученици. Въпреки предизвикателствата, те получават необходимата подкрепа и показват желание за успешно включване в учебния процес.

Редактор "Екип на Петел",

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