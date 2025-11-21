И Гала се изказа за еврото: Плащайте с карта

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Водещата на „На кафе” даде своето мнение за преминаването към еврото, което предстои от Нова година в България. Гала посочи като най-практичен вариант плащането по електронен път, най-вече с карта.

„Възрастните хора може тепърва да трябва да се учат, но много бързо ще се убедят, че така е много по-лесно”, обясни звездата на Нова телевизия. Тя добави, че особено в началото, когато ще може да се плаща и в лева, пък рестото ще се връща в евро, картата е най-доброто решение.

По този повод панелистката Лора Капустина коментира, че наскоро в ресторант в Сърбия ѝ отказали да плати с карта. „Накрая платих в три валути, в евро, лева и някакви долари май, защото не беше малка сметката”, обясни тя.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!