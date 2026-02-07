И Гърция обмисля да ограничи достъпа на деца до социални мрежи

снимка: Пиксабей

В Гърция през последните дни активно се говори за готовността на държавата да ограничи достъпа на деца до социални мрежи. Мотивите са добре познатите – психичното здраве, екранната зависимост, кибертормозът и достъпът до неподходящо съдържание.

Как новият гръцки „детски портфейл“ се превръща от приложение за плащания в инструмент за дигитална самоличност.

Обсъжданата в Гърция забрана на социалните мрежи до 15 години е част от по-широка дигитална политика за контрол и защита на непълнолетните онлайн, допълва Бтв.

Ключовият инструмент тук е т.нар. Kids Wallet, или „детски портфейл“. Това е държавно свързан дигитален профил за деца, планиран като част от дигиталните услуги на държавата през последните години, като проектът вече е обявен и е в етап на поетапно въвеждане, с очакване за по-широко официално приложение след пълното му техническо разгръщане. Първоначално използването му се предвижда за училищни плащания, транспорт и ученически дейности, но същевременно създава и официална дигитална възраст на детето.

Ако социалните платформи бъдат задължени да правят възрастова проверка чрез държавна система, именно този портфейл може да позволи техническото ограничаване на достъпа под определена възраст.

Така първо се изгражда дигиталната идентичност, а след това върху нея се прилагат ограничения.

Темата вече поражда обществени дебати -между нуждата от защита на децата и опасенията от прекомерен дигитален контрол. Тя има и своите поддръжници.

Много от родителите подкрепят идеята. В Гърция децата обикновено получават телефон сравнително късно – най-често в началото на гимназиалния етап. Има и изключения в повечето случаи до 6 .клас на основното училище те нямат собствен телефон и съответно нямат активен достъп до социални мрежи.

