И Грузия отнесе "лъвовете"

Кадър БНТ

Българският национален отбор по футбол претърпя второ поражение в група Е на Световните квалификации, като този път отстъпи с 0:3 на Грузия при визитата си в Тбилиси. Преди три дни лъвовете паднаха със същия резултат от европейския шампион Испания и остават посредни в групата, а днес грузинците записаха първи актив в кампанията.

Хвича Кварацхелия и Ника Гагнидзе дадоха преднина през първата част, а в средата на втората Жорж Микаутадзе оформи крайния резултат.

В сравнение с мача с испанците в четвъртък, селекционерът на България Илиан Илиев направи пет промени в стартовия състав. От 11-те отсъстваха Фабиан Нюрнбергер, Васил Панайотов, Ивайло Чочев, Илия Груев и Александър Колев, а новите лица бяха Росен Божинов, Георги Миланов, Андриан Краев, Владимир Николов, Марин Петков.

И двата отбора влязоха в мача след загуби в първите си срещи, а ново поражение днес означаваше стопяване на надеждите до минимум, предава БТА.

Срещата мина почти през цялото време при проливен дъжд, който започна да се сипе 10 минути преди първия съдийски сигнал. Най-напред дъждът спря в 15-ата минута, но след 70-ата обаче се разрази истински порой.

Домакините имаха сериозно надмощие през целия двубой, но стигнаха до голове преди почивката заради две сериозни грешки в българската защита. Иначе българският отбор започна активно и се възползва от неуверената игра на защитата на домакините. В рамките на пет минути България направи две добри атаки, като в 5-ата минута Марин Петков от три метра пропусна да открие резултата. Радослав Кирилов проби по дясното крило и центрира, Петков очакваше на задна греда и посрещна топката с глава, но я прати в обсега на вратаря. Две минути по-рано Радослав Кирилов стреля по диагонала, но се оказа, че е в засада.

Три минути по-късно Отар Какабадзе се включи по дясното крило, финтира Недялков и стреля много мощно, но Вуцов майсторски спаси.

Постепенно грузинците овладяха средата на терена, а в 21-ата минута голямата звезда на домакините Хвича Кварацхелия опита да застраши вратаря Вуцов, но топката мина покрай гредата.

В 30-ата минута Грузия поведе буквално от нищото. Това стана след отнета топка от България и подаване към Владимир Николов, който обаче върна назад. Там десният защитник Николай Минков не се ориентира и остави топката да мине, което беше подарък за Кварацхелия. Звездата на Пари Сен Жермен излезе сам срещу Вуцов и прокара топката под плонжа му, като Кристиян Димитров нямаше как да помогне.

В 38-ата минута България се размина с второ попадение, след като Жорж Микаутадзе получи пас от Кварацхелия, но не успя да я насочи във вратата. Но минута преди края домакините удвоиха преднината си, след като Ника Гагнидзе беше изведен зад защитата от хитър пас с копване от Зурико Давиташвили и останал пасивен Емил Ценов. Сам срещу вратаря, Гагнидзе прокара топката през краката му.

На полувремето Илиан Илиев направи две промени, пускайки в игра Нюрнбергер и Груев и това доведе до известно стабилизиране в средата на терена. Но в 66-ата минута домакините стигнаха до трети гол. Много активният днес Кочорашвили стреля, топката се оказа коварна за Вуцов, който не успя да я улови и при добавката Микаутадзе нямаше как да сбърка. Страничният съдия Даниел Юнг вдигна засада при гола, което наложи проверка със системата за видеопомощ (ВАР), откъдето пък потвърдиха редовността му.

След третото попадение дъждът се засили и грузинците започнаха да действат по-внимателно, темпото спадна и все пак в 92-ата минута можеха да стигнат до трети гол. Резервата Гулаишвили обаче пропусна сам срещу Вуцов.

Състави:

Грузия: Георги Мамардашвили, Отар Какабадзе (83 – Нодар Ломинадзе), Лука Лочошвили, Саба Гогличидзе, Иракли Азаров, Ника Гагнидзе, Анзор Меквабишвили, Георги Кочорашвили (77 – Володимер Мамучашвили), Зурико Давиташвили (83 – Саба Лобжанидзе), Жорж Микаутадзе (77 - Буду Зивзивадзе), Хвича Кварацхелия (77 – Георги Гулаишвили)

България: Светослав Вуцов, Николай Минков (46 – Фабиан Нюрнбергер), Кристиян Димитров, Росен Божинов, Антон Недялков, Андриан Краев (46 – Илия Груев), Емил Ценов, Марин Петков (79 – Станислав Шопов), Георги Миланов (67 – Ивайло Чочев), Радослав Кирилов, Владимир Николов (67 – Александър Колев)

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!