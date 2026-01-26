реклама

И Ивка Бейбе коментира Съвета на Тръмп: Трябва ли да плащаме за мир?

Инфлуенсърката Ивка Бейбе попадна сред седмичните коментатори в „Пресечна точка” по Нова телевизия и в това качество направи своя коментар за българското участие в Съвета за мир на Доналд Тръмп.

„Аз искам да знам какво значи „мир”, като гражданин искам да знам, какво стои зад това понятие в този случай. И трябва ли да плащаме за мир?”, това заяви Ивка. Тя добави, че е по-добре България да се придържа към общата европейска позиция.

Мнението ѝ беше подкрепено от собственичката на онлайн издания и ПР експерт Руслана Петрова. Та също каза, че е неясно какво България пчели от това споразумение. Тя подчерта също, че едно международно решение от такъв мащаб не трябва да се взема с ентусиазъм, а според правилата на процедурите. „За мен стана ясно, че ни е важно да можемв да седнем на една маса с Тръмп, нищо друго”, каза още Петрова.

Оранжевият клоун стана... продавач на мир... Боклук! Импийчмънт! Гняв
