И Лора Инджова слиза от екран в Нова тв

След сагата с Мария Цънцарова, която потвърди, че е свалена от сутрешния блок на bTV, то сега стана ясно, че телевизионна рокада ще има и в ефира на NOVA News. Това се разбра преди минути.

Водещата на "Твоят ден" Лора Инджова слиза от екрана. Новината бе съобщена лично от нея.

"Йордан Бързаков ще поеме щафетата сега покрай коледните празници на "Твоят ден", за да мога аз да си възстановя гласа и да се върна преди нова година с по-приятен за слушане глас", каза Инджова.

Йордан Бързаков пожела на Инджова бързо възстановяване.

Впечатление прави, че от началото на днешното предаване Лора говори с дрезгав глас и от време на време кашля.

Колегата й Николай Василковски, който разкри за какво време да се готвим покрай празниците, й пожела бързо възстановяване.

