И Лудогорец ще докара Моуриньо в България. ЦСКА срещу Рома

Снимка: uefa.com

След като гостува неотдавна с Тотнъм в Пловдив, Жозе Моуриньо отново ще дойде в България, само че в Разград.

Жребият в Нион току що отреди Лудогорец да попадне в група "J" на Лига Европа, където един от съперниците му ще е Тотнъм, пише Блиц.

Другите противници на българския шампион са австрийският ЛАСК и белгийският Антверпен.

ЦСКА-София е в група "А" с Рома (Италия), Йънг Бойс (Швейцария) и ЧФР Клуж (Румъния).

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