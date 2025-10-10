И ОбС-Варна излезе с писмо до Федерацията по волейбол: Варна обича волейбола и го очаква у дома!

снимка: Общински съвет-Варна

Общинският съвет във Варна излезе с отворено писмо, адресирано до Българската федерация по волейбол, Европейската конфедерация по волейбол, медиите и цялата общественост, съобщиха от пресслужбата на ОбС в областния град.

"Дълбоко обезпокоени сме от намерението на Българската федерация по волейбол да се откаже от домакинството на Варна за Европейското първенство по волейбол през 2026 година", пише в писмото си ОбС-Варна. В него се припомня, че "на свое заседание на 31 юли тази година, месеци преди сребърните медали от световното първенство по волейбол на нашите момчета, Общинският съвет на Варна единодушно гласува финансова помощ за федерацията в размер на 420 000 лв. във връзка с провеждането на престижния спортен форум".

Ето и останалата част от писмото без редакторска намеса:

В отговор на писмото на председателя на БФВ Любомир Ганев дадохме съгласие община Варна да бъде домакин на срещите от груповата фаза, на четири осминафинални и две четвъртфинални срещи от Европейското първенство по волейбол за мъже от 4 до 27 септември 2026 г. в зала „Конгресна“ на Двореца на културата и спорта, гр. Варна.

Единодушието ни беше продиктувано от очакванията на цялата варненска общественост волейболът да се завърне у дома – във Варна.

Това е един от малкото случаи, в които се обединихме въпреки политическите ни различия, въпреки напрежението помежду ни, въпреки антагонизма в политическата среда. Защото няма варненец, който да не се вълнува от волейболните успехи на

нашите спортисти. Публиката тук винаги е давала мощна подкрепа за спорта, а залата винаги се препълва, когато играе националният ни отбор по волейбол.

Не бива да се пренебрегва фактът, че енергията в залата неведнъж е преобръщала мачове. Тук публиката е седмият играч – онзи, който дава сили за победа. И онзи, който подкрепя при загуба.

Варна винаги е подкрепяла волейбола с хиляди туптящи сърца в едно и с хиляди гласове в един. Всеки, който е присъствал на мач в зала „Конгресна“, е усетил онова особено общуване между публиката и спортистите. То не може да се опише с думи, защото е магия, която витае само във Варна.

Изключително щастливи сме, че българските национали станаха сребърни медалисти на Световното първенство по волейбол! И ще ги посрещнем с още по-голям ентусиазъм. Но щяхме да ги посрещнем с ентусиазъм и обич, независимо от успехите им.

Искрено се надяваме да преосмислите намерението си да отнемете радостта на варненци, а на волейболистите ни – възможността да се възползват от енергията на варненската публика.

Проявяваме разбиране към желанието Ви мачовете да се играят в по-голяма зала пред повече зрители, но помислете за това, което само зрителите на Варна дават – мощна енергия за успех.

Приемаме гласуването през юли като договор с Вас и се надяваме да изпълним ангажиментите си по него.

Очакваме гласуването на домакинството след няколко дни – на 14 октомври - с надежда за Варна и българския волейбол!

Обръщаме се и към цялата варненска общественост!

Призоваваме спортните клубове, туристическия бранш, образователните и културните институции и всички, които милеят за Варна, да се присъединят в подкрепа на тази кауза – Варна обича волейбола и го очаква У ДОМА!

Обединени за Варна!

С уважение,

Общински съвет Варна

10 октомври 2025 г.

