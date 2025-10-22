И Прага забрани електрическите тротинетки под наем
Пиксабей
Прага е поредният европейски град, който забранява електрическите тротинетки под наем.
Мярката влиза в сила от януари догодина.
Общинският съвет аргументира решението с рисковете и със създадения по улиците хаос.
Според властите има повече инциденти с тротинетки, отколкото с велосипеди.
В замяна Прага иска да стимулира велотранспорта и въвежда нови правила, предаде бТВ.
Подобна забрана вече е в сила в градове като Париж и Мадрид.
В Италия за ползване на тротинетка вече се изисква застраховка и каска, а Финландия регламентира минимална възраст от 15 години.
