И Уганда обяви огнище на ебола

И съседната на ДР Конго държава Уганда потвърди днес, че на територията на страната има огнище на смъртоносния еболавирус, предаде Ройтерс, като се позова на Министерството на здравеопазването на африканската страна. Ведомството уточни, че става въпрос за щама Бундибугьо.

Пациент е починал от ебола в интензивно болнично отделение вчера, след като "е развил хеморагични симптоми (повишена склонност към кървене - бел. ред.).

Здравното министерство на Уганда поясни, че заразата е пренесена от ДР Конго, предава БТА.

"За нас"

