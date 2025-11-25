И Валери Божинов с подкрепа за Боби Михайлов

Булфото

Валери Божинов е поредният футболен човек, който изрази подкрепата си към Борислав Михайлов. Бившият президент на Българския футболен съюз беше приет по спешност в болница заради съмнения за получен инсулт.

"Пожелавам ти сила, онази истинската, която имат само шампионите. Знам, че ударът е тежък, но твоят характер е още по-силен. Вярвам във възстановяването ти и знам, че отново ще се изправиш, както си го правил толкова пъти. Мислите ми са с теб!", написа Божинов във профила си в социалните мрежи, предаде БНР.

