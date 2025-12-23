И ВиК-Кърджали няма да вдига цените на водата от 1 януари

Снимка: Пиксабей

ВиК дружеството в Кърджали няма да прилага от началото на 2026 г. актуализираните цени на услугите, одобрени с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от 19 декември.

Това се посочва в решение за прилагане на цените, публикувано на интернет страницата на дружеството.

Според решението на КЕВР, цената в Кърджалийско трябваше да поскъпне с цели 13,7 на сто до 5,19 лева за кубик от началото на следващата година, посочва novini.bg.

Промяната на цените е необходима с оглед покриване оперативните разходи на дружеството, включително за заплати, осигуровки, ел. енергия, както и изпълнението на инвестиционната програма с цел подобряване качеството и сигурността на водоснабдителните и канализационни услуги.

Въпреки това, предвиденото увеличение няма да се приложи, считано от 1 януари 2026 г., с цел осигуряване на необходимия преходен период за по-плавно адаптиране към новите условия, се казва още в него.

От дружеството се ангажират да уведомят своите абонати своевременно при всяка предстояща промяна на цените.

