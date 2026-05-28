И Влатко Дробаров си тръгна от Черно море
Снимка: Сайт на Черно море
Влатко Дробаров е третият футболист на Черно море, който напуска отбора, след като договора му изтече истана свободен агент.
Преди него по същата причина си тръгнаха също капитанът Васил Панайотов и Цветомир Панов.
Благодаря ти! Сърцето го оставих за теб на терена!, заяви на раздяла.
Той игра за Черно море в шест сезона в периода 2020/2026, с изключение на есента на 2022 година.
Влатко Дробаров остава в историята на Черно море като чужденеца с най-много мачове – 153. В тях той отбеляза 9 гола и записа една асистенция.
Северномакедонецът има голяма заслуга Черно море за първи път да стане вицешампион на България през 2024 година, а през следващия сезон да спечели и бронзови отличия.
