И Влатко Дробаров си тръгна от Черно море

Снимка: Сайт на Черно море

Влатко Дробаров е третият футболист на Черно море, който напуска отбора, след като договора му изтече истана свободен агент.

Преди него по същата причина си тръгнаха също капитанът Васил Панайотов и Цветомир Панов.

Благодаря ти! Сърцето го оставих за теб на терена!, заяви на раздяла.

Той игра за Черно море в шест сезона в периода 2020/2026, с изключение на есента на 2022 година.

Влатко Дробаров остава в историята на Черно море като чужденеца с най-много мачове – 153. В тях той отбеляза 9 гола и записа една асистенция.

Северномакедонецът има голяма заслуга Черно море за първи път да стане вицешампион на България през 2024 година, а през следващия сезон да спечели и бронзови отличия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!