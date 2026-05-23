И армията се включи да помага след бедствието в община Велико Търново

Военнослужещи от състава на Националния военен университет "Васил Левски“ – Велико Търново (НВУ) с две високопроходими машини се включиха тази нощ в действията в помощ на населението от град Велико Търново. Те оказаха помощ при евакуацията на хора, живеещи в ниските части на града до река Янтра, съобщиха от МО.

След временно подобряване на обстановката и спадане на нивото на реката екипите са изтеглени, като остават в готовност за последващи действия, допълват от Фокус.

Представител от Националния военен университет участва и в работата на кризисния щаб, който координира действията в община Велико Търново. Екипът на НВУ остава в готовност да се включи с допълнителни действия на терен.

Българската армия ще продължи да осигурява сили и средства за подпомагане на дейностите по преодоляване на последиците от наводненията и ще остане в готовност за оказване на съдействие в най-засегнатите райони при необходимост.

