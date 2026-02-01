реклама

И автобус закъса в снега във Варна

01.02.2026 / 23:00 1

кадър: Yanko Yankov, Виждам те КАТ - Варна

Снегът във Варна съвсем не е много, но изненада мнозина шофьори, дори и тези от градския транспорт.

Автобус е закъсал в централната част на града, в района на Бизнес хотела, видяха очевидци.

Проблеми имат и шофьори на леки автомобили, които трудно се справят със зимата ситуация в града тази нощ.

1
0
MrBean (преди 1 час)
Рейтинг: 207188 | Одобрение: -1572
А  с какви ли гуми е автобуса?

