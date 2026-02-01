И автобус закъса в снега във Варна
01.02.2026 / 23:00 1
кадър: Yanko Yankov, Виждам те КАТ - Варна
Снегът във Варна съвсем не е много, но изненада мнозина шофьори, дори и тези от градския транспорт.
Автобус е закъсал в централната част на града, в района на Бизнес хотела, видяха очевидци.
Проблеми имат и шофьори на леки автомобили, които трудно се справят със зимата ситуация в града тази нощ.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!