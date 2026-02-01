И автобус закъса в снега във Варна

кадър: Yanko Yankov, Виждам те КАТ - Варна

Снегът във Варна съвсем не е много, но изненада мнозина шофьори, дори и тези от градския транспорт.

Автобус е закъсал в централната част на града, в района на Бизнес хотела, видяха очевидци.

Проблеми имат и шофьори на леки автомобили, които трудно се справят със зимата ситуация в града тази нощ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!