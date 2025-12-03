И автомобилната инспекция излезе на протест

Булфото

Служителите на Автомобилната инспекция в Ямбол се присъединиха към стачните действия на колегите си в страната. Основните им искания са изравняване на работните заплати в агенцията, както и повишаване с 50 процента на доходите.

Осем се служителите в областния отдел на автомобилната инспекция в Ямбол, като техните месечни брутни възнаграждения варират от 1300 до 1800 лева, уточни пред БНР Цветан Тодоров от КТ "Подкрепа":

"Имам самочувствието на смачкан държавен служител- нищо повече. Без съответното отразяване на професионален опит, стаж..."

Шест са основните искания на стачкуващите като първото е изравняване на заплатите.

"При нас има много голямо разминаване - в случая аз съм инспектор, заплатите варират варират от 1300, има колеги с по 2000 лева брутна заплата. Крайно некоректно е да вършим една и съща работа при еднакви условия и да се заплаща по различен начин".

Стачкуващите ще продължат да изпълняват работните си задължения с намален обем работа.

"Надявам се да имаме успех и изразяваме исканията си, защото ние нямаме друг шанс, освен да се борим за нашите права".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!