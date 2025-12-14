И автомобилните превозвачи в Гърция започват безсрочни протести

Петел

Автомобилни превозвачи в Гърция ще започнат следващата неделя, 21 декември, протести, които ще продължат за неопределено време, съобщи телевизия „Скай“.

От бранша на превозвачите настояват за незабавна среща с представители на правителството, за да бъдат решени дългогодишните проблеми в сектора на пътните товарни превози, информира телевизията, позовавайки се на думи на Апостолос Кенанидис, председателя на Федерацията на товарните автомобилни превозвачи на Гърция (ΟΦΑΕ), предаде БТА.

По думите на Кенанидис превозвачите „дръпнат ръчната спирачка“ и ще подредят камионите си отдясно и отляво на пътната мрежа, но без да затварят пътища, като по този начин ще търсят решение на проблемите си.

„Няма нужда да затваряме пътища. Това, което ще направим, е да изразим протест като цяло срещу рамката и срещу поведението на правителството спрямо превозвачите“, подчерта Кенанидис.

Решението за протестна мобилизации няколко дни преди Коледа се очаква да предизвика проблеми на пазара, тъй като на практика ще бъде нарушено снабдяването с продукти и стоки. Сред исканията на бранша, посочени в скорошно общо писмо от няколко транспортни организации, са: предоставяне на финансови стимули за обновяване на автопарка на товарните автомобили; борба с незаконните превози и нелоялната конкуренция; намаляване на някои разходи за горива, пътни такси и фериботни превози; решаването на проблеми с инфраструктурата и други.

