И българи могат да кандидатстват за финансиране на ремонт на жилище в Гърция

кадър: Петел

Програмата "Аз реновирам" предоставя средства за ремонт на жилища в Гърция като по нея могат да кандидатстват и български собственици на имоти.

Средствата включват до 80% заплащане на разходите за смяна на отоплителната инсталация, промяна на настилки, обновяване на бани и кухни, както и цялостно възстановяване и ремонти.

Максималната сума е 36 хиляди евро, предава БНР.

С тази програма правителството очаква да върне на пазара необитаеми имоти за отдаване под наем.

От финансирането могат да се възползват и собственици, които живеят в имота, но нямат средства за извършване на необходим ремонт.

За пенсионери с ниски доходи и за многодетни семейства сумата е увеличена.

Необходимо е имотът да бъде деклариран в гръцката данъчна система.

За чужденците, които не владеят езика, се препоръчва да използват услугите на счетоводител за подаване на документи. Цената на услугата е 20 евро.

Редактор "Екип на Петел",

