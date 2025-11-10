И без Калин Феномените победиха в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Или Феномените са изключително силни без Калин, или Безименните са изключително слаби, дори и с него! Този въпрос задават фенове на „Игри на волята“ след днешната борба за територия в екстремното риалити.

Алекс успя и Резиденцията остана синя.

Калин и Мирослав нямаха достатъчно време, за да се справят с финалното предизвикателство и Безименните отново пропадат в Изолатора.

Самият Калин пое част от вината, въпреки, че минути преди битката разбра, че вече няма да е от Феномените, а от Безименните.

Една от основните грешки днес да сме тук е моя. Така го приемам, защото Алекс беше много изплашен, много паникьосан през цялото това време, а аз бях много спокоен, обаче не успях, заяви той пред новото си племе.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!