И част от "Аспарухово" е без вода

снимка: Булфото

Още един район във Варна остава без вода днес.

От ВиК съобщиха, че от 10.30ч. до около 14:00ч. на сухо ще са абонатите около ул. "Найчо Цанов" в кв. Аспарухово.

По-рано стана ясно, че

От 9:00ч. до около 15:00ч. поради аврия на ул. "Петко Ю. Тодоров", без вода ще останат абонатите в карето между ул. "Струга", бул. "Сливница", ул. "Отец Паисий" и бул. "Цар Освободител".

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!