И част от "Аспарухово" е без вода
Още един район във Варна остава без вода днес.
От ВиК съобщиха, че от 10.30ч. до около 14:00ч. на сухо ще са абонатите около ул. "Найчо Цанов" в кв. Аспарухово.
От 9:00ч. до около 15:00ч. поради аврия на ул. "Петко Ю. Тодоров", без вода ще останат абонатите в карето между ул. "Струга", бул. "Сливница", ул. "Отец Паисий" и бул. "Цар Освободител".
