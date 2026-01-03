реклама

И част от "Аспарухово" е без вода

03.01.2026 / 10:50 0

снимка: Булфото

Още един район във Варна остава без вода днес.

От ВиК съобщиха, че от 10.30ч. до около 14:00ч. на сухо ще са абонатите около ул. "Найчо Цанов" в кв. Аспарухово.

По-рано стана ясно, че 

От 9:00ч. до около 15:00ч. поради аврия на ул. "Петко Ю. Тодоров", без вода ще останат абонатите в карето между ул. "Струга", бул. "Сливница", ул. "Отец Паисий" и бул. "Цар Освободител".

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама