И днес е възможно затруднение в преминаването през граничните преходи с Гърция
Поради стачни действия на гръцка територия е възможно затруднение в преминаването през граничните пунктове със страната, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“. Към 17:00 ч. на 14 януари на всички гранични преходи движението се осъществява в двете посоки за всички видове превозни средства.
На границата с Турция трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово" за товарни автомобили.
На границите със Сърбия, с Румъния и Република Северна Македония движението на граничните пунктове е нормално, предаде БТА.
