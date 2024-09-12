И днес много абонати от Варна и областта остават без ток

Пиксабей

Поради извършване неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес без ток във Варна и областта ще останат:

От 9:00 до 16:00 - гр. Варна - кв. "Чайка" - 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 184, 185, 186, 187, 188, 203, ул. "Бриз-юг" - 2, 297, 2047, ул. "Д-р Любен Попов" 28, 30, ул. "Д-р Петър Скорчев" 22, м-ст "Свети Никола" - 1782, 296, електрозахранени от ТП 213, ТП 219, ТП 220 и ТП 101.

От 9:30 до 13:00 - гр. Варна - ПГ по Горско Стопанство и Дървообратване- "Николай Хайтов" гр. Варна, ул./жк "Акад. "Андрей Сахаров".

От 9:00 до 15:00 - гр. Дългопол – ТП 5 – ул. "Георги Димитров", ул. "Митко Палаузов", ул. "Никола Вапцаров", ул. "Никола Обретенов", ул. "Димчо Дебелянов", ул. "Толбухин", ул. "Пейо Яворов", ул. "Гео Милев", ул. "Петко Цонев", ул. "Цар Симеон", ул. "Христо Ясенов", ул. "Цар Борис", ул. "Алеко Константинов", ул. "Хан Крум", ул. "Цар Калоян", ул. "Христо Ясенов".

От 9:00 до 17:00 - гр. Провадия - ул. "Бойчо Желев", ул. "Димитър Грънчаров", ул. "Люляк", ул. "Шипка", ул. "Мураданларска", ул. "Македонска", ул. "Иглика", ул. "Тодор Илиев", ул. "Лозарска", ул. "Велико Търново", ул. "Пирин", електрозахранени от ТП 27.

От 8:00 до 17:00 - гр. Долни Чифлик – обхващащо улиците: част от ул. "Ботевска", ул. "Осогово", ул. "Мусала", ул. "Люлин", ул. "Витоша", ул. "Рила".

От 9:00 до 16:30 - с. Каменар.

От 9:00 до 17:00 - с. Левски – Мачтов ТП 1 – централната част на селото .

От 8:30 до 17:00 - с. Тополи - улици: "Доктор Липов" , "Стоян Буйнов", "Георги Янев", "Тракийска", "Райко Панчелиев", "Коларова", "Стоян Купенов", "Акация", "Коево" и "Йордан Николов".

От 9:00 до 17:00 - с. Аврен - клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 2.

- клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 2. От 9:00 до 17:00 - с. Горен чифлик - клиентите, електрозахранени от ТП 2.

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