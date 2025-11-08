И днес продължава издирването на 20-годишната Стефани

снимка: Планинска спасителна служба

Тази сутрин продължава издирването на 20-годишната Стефани, която е забелязана последно близо до резиденция "Бояна".

Всички пътеки в района отново ще бъдат обходени от планински спасители с кучета, във високите части на Витоша е направен оглед с дронове.

Планинската спасителна служба призова доброволците да не отиват в планината преди 8:30 сутринта. С цел да се избегне струпване на много хора акцията ще се ръководи от щаба на ПСС, заедно с МВР.

Сборният пункт е в началото на пътеката за Боянския водопад, допълва БНР.

Планински спасители, заедно с четири обучени кучета от вчера издирват младата жена, която е излязла в планината и по данни на нейната майка е без телефон и екипировка.

