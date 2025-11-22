И днес протест срещу промените в паркирането в София

снимка: Булфото

Протестите срещу реформата за паркиране в столицата продължават.

Днес недоволството си от нея ще изразят жители на кварталите "Хаджи Димитър" и "Сухата река".

Те се противопоставят на разширяването на зоната за платено паркиране в районите им и на двойното поскъпване на услугата, допълва БТА.

Хората заявяват несъгласие с планираното въвеждане на зелена зона, преди да бъдат осигурени достатъчно паркоместа и реални решения за паркирането. Те напомнят, че от години страдат от недостиг на места и от лошото състояние на уличната инфраструктура.

Според столичния кмет Васил Терзиев промяната е необходима, за да се въведе ред в кварталите, а събраните средства трябва да бъдат използвани за подобряване на градската среда.По казуса вече са сезирани Комисията за защита на потребителите и омбудсманът.

