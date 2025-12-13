И днес протести в Гърция

Снимка: Пиксабей

Продължават протестите на гръцките земеделци. Единадесети ден остават и блокадите на българо-гръцката граница при ГКПП "Кулата - Промахон", където са струпани над 100 единици земеделска техника.

Очаква се до минути гръцките фермери отново да затворят граничния преход за тежкотоварни камиони и в двете посоки за няколко часа, предава БНТ.

Заради продължаващия проблем с преминаването на границата в определени часове, вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов поиска спешни мерки от Европейската комисия.

