И днес са възможни затруднения при преминаването на преходите с Гърция

Движението през граничните пунктове и преходи е нормално, съобщава Главна дирекция "Гранична полиция" на сайта си по данни към 6:00 часа.

В информацията се посочва още, че на границата с Гърция заради стачни действия на територията ѝ е възможно да има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички преходи.

Трафикът е нормален на граничните преходи с Румъния.

Нормално е движението на автомобили и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове със Северна Македония, както и със Сърбия, предаде БТА.

