И днес се очаква натоварен трафик по пътищата в страната

Булфото

И днес се очаква натоварен трафик по пътищата на страната. Много хора тръгнаха на път за почивните дни около празниците още вчера, но повечето ще поемат на път в първия почивен ден от поредицата празнични дни. Само от София се очаква над 100 хиляди автомобила да излязат от града.

За осигуряване на безопасността още от вчера има допълнителни полицейски екипи, предаде БНТ. В движението ще се включат отново и небрандирани полицейски коли. На пътен възел Симитли е въведено реверсивно движение, като две са лентите в посока Кулата. Забранено е движението на тировете над 12 тона от 14:00 до 20:00 ч. по автомагистралите "Струма", "Тракия" и "Хемус".

Ремонтът на "Дунав мост" е спрян по време на празниците и ще може да се ползва целият капацитет на моста. От полицията съветват шофьорите да тръгват на път с подготвени за зимни условия автомобили, тъй като се очакват и снеговалежи в отделни части на страната през почивните дни. На Петрохан вече вали сняг става ясно от публикации във Фейсбук.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!