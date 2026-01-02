И днес ще има протести по границите с Гърция

снимка: Булфото

Заради стачните действия на гръцките фермери, преминаването на леки и товарни автомобили през всички гранични пунктове с Гърция ще е затруднено и в двете посоки. Тази информация бе обявена от Главна дирекция „Гранична полиция“ на техния сайт. Дадените данни са актуални от 06:00 часа тази сутрин.

Трафикът на границите с Турция, Република Северна Македония и Сърбия е нормален на всички контролно-пропускателни пунктове. Също така, движението през граничните преходи с Румъния е без проблеми.

Протестиращите гръцки фермери ще организират национална среща в неделя (4 януари), за да решат следващите си стъпки.

