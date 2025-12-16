реклама

И днес спряха минаването на камиони през "Кулата" и "Илинден"

16.12.2025 / 12:42 0

снимка: АПИ

По обед движението на тежкотоварни автомобили над 12 т при ГКПП "Кулата - Промахон"и днес беше ограничено. Същата мярка е въведена и на пункта "Илинден - Ексохи", съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Шофьорите изчакват на място, предаде БНТ.

 

