И днес в планините не е подходящо за туризъм

Условията в планините не са подходящи за туризъм, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК) пред БТА.

В планините превалява дъжд, а температурите варират между 1 и 8 градуса. По високите части има и мъгла, посочиха от ПСС.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг, значителни по количество в масивите в Югозападна България и в централните и източните райони от Стара планина. Почти без валежи ще бъде в Странджа и Сакар. Ще продължи да духа силен, по високите и открити части и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.

