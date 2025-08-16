И двата пожара край Варна са загасени, леко пострадал е мъж

Снимка: И. Тодоров

И двата пожара край Варна са загасени, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в крайморския град.

В местността Сотира е оказана медицинска помощ на мъж, който е получил изгаряния, докато се опитва да потушава огъня в близост до стопанска постройка. Няма опасност за живота му.

Пожарникарите във Варна се бориха днес с два пожара около града. В района на Аксаково, близо до автомагистрала "Хемус", горяха сухи треви. Там има оставен дежурен екип, който следи обстановката.

Барбекю предизвика пожар в местността Сотира край Варна, като огънят е засегнал и необитаеми постройки.

