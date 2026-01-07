И екипи на Жандармерията следят за проблеми около пощенски станции

Снимки: МВР

Над 22 екипа на Жандармерията помагат в опазването на обществения ред на територията, обслужвана от СДВР и още 13 областни дирекции на вътрешното министерство. Това съобщават от МВР.

Те са разположени около пощенски станции в страната, като основната цел е да се осигури видимо полицейско присъствие и да не се допуснат престъпни посегателства над граждани, както и над обекти за съхранение, управление и пренос на парични средства.

Приоритетно екипите изпълняват задачи в малки и отдалечени населени места, където хората разчитат най-вече на пощенските станции за получаване на пенсии и за обмяна на наличните си средства от лева в евро.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!