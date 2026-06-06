И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова: Очаквам решителни действия от колегите, ако се потвърди престъпна дейност, пране на пари и бездействия за Баба Алино

кадър: БНТ

Обещание за повече работа и по-малко шум заяви временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова в първото си телевизионно интервю. В предаването "Денят започва с Георги Любенов" тя декларира желание за възстановяване на доверието в прокуратурата и разплитане на мрежите от зависимости, разклатили съдебната система през последните години. Заяви, че прокуратурата не трябва да бъде нито бухалка, нито чадър, а да се води единствено от доказателства и закон.

- Госпожо Стефанова, Вие сте първият главен прокурор жена. С благодарност, че ни приемате във Вашия кабинет и с желанието, и с Ваше позволение, да започнем точно от тази тема, защото тя е прецедент за България. Според Вас ще има ли нещо различно в управлението? Дали Ви приляга тази фраза "дама в прокуратурата с желязна ръка"?

- Ваня Стефанова, и.ф. главен прокурор: Очаквах този въпрос. Наистина е прецедент за прокуратурата в България да бъде оглавена от жена. Но като погледнете в България в момента, толкова важни постове се оглавяват от жени – президентът е жена, председателят на Народното събрание е жена, едни от най-важните съдилища се оглавяват от жени, и Върховният конституционен съд, и Конституционният съд. Така че явно е дошло времето може би и прокуратурата да види начелото си жена. Макар и за 6 месеца. Както знаете бях определена за временно изпълняващ функциите главен прокурор със срок, който е определен по закон. Той е 6 месеца. Като за този период от време моята амбиция е да възстановя нормалността в прокуратурата, професионализма и най-вече диалога между институциите. Още в първите дни, когато беше сформирано и гласувано новото правителство, проведох разговори с вътрешния министър и с министъра на правосъдието, съответно с новия и.ф. председател на ДАНС. Комуникацията ми се добра и с новия директор на Агенция "Митници". Така че за мен е важно да има добър диалог между институциите. Дори мога да се похваля, че с г-н Демерджиев провеждаме ежеседмични срещи. Когато има добър диалог, и работата върви. Така че това е изключително важно. За този шестмесечен период от време от колегите прокурори и следователи очаквам да са активни. Като казвам активни, обаче нямам предвид само показно активни. За мен е важно обществото да вижда резултатите, да ги вижда в съда, а да не вижда само пресконференции. От моя страна това, което могат да очакват, и мисля, че вече се усеща в системата, е да им осигуря спокойствие, да работят в комфорт, да не се притесняват, да изказват свободно своето мнение, да вземат своите решения, без каквато и да била угроза за тяхното лично или кариерно развитие.

- Изпълнявате функцията главен прокурор, макар и в този ограничен времеви хоризонт, за който говорите в момента. Смятате ли, че за това малко време ще успеете да откроите, да видите този баланс, който толкова много приляга на тази система, упрекът от една страна, че прокуратурата и тази система е бухалка, а от друга, че много често опъвате политически чадър и пазите именно силните на деня?

- Така е. Последните години прокуратурата много често беше поставена в такива ситуации, че каквото и да направи, винаги беше виновна. Ако действа – бухалка, ако не действа – опъват чадър. Всъщност прокуратурата не е, или по-точно не трябва да бъде, нито едно от двете. Проблем е, ако започне да се изживява като едно от двете неща, дали е бухалка или чадър, по принцип мразя тези клишета, защото за мен те са клишета. Важно е прокуратурата да работи по начин, че да показва, че тя е ефективна, че това, което върши и което събира като доказателства, да издържат в съда. Много е опасно за една съдебна система да има усещане, че има едни хора, които са над закона, че те са недосегаеми. Обаче трябва да обърнем внимание на нещо друго – прокуратурата не работи по списъци с имена. Такива виждахме назад във времето, особено около изборите. Тя не работи и тогава, когато някой е излязъл в телевизионни студия или по социални мрежи и казва, че друг трябва да бъде обвинен или трябва да бъде разследван. Естествено обаче, когато има доказателства, никой не следва да бъде пощаден. Без значение от политическа окраска, без значение от позицията му в обществото. И тук има ситуации, които са и последните две седмици може би, и които възникнаха нови случаи, обществото очаква от нас едва или не с подаването на сигнала и веднага да има обвинение. Моят стил на работа е малко по-различен. Не толкова много шум, повече работа, но работа такава, че резултатите да издържат в съда.

- В този смисъл, ще можете ли да отговорите и на очакванията, и на заявката, която дава новото мнозинство, новият министър-председател Румен Радев, че много скоро министрите ще вадят конкретни нарушения, злоупотреби, прекомерни харчове, фактури в чекмеджета. Това означава ли, че скоро време ще видим обвинени от прокуратурата и кметове, и бивши министри, високи политически лица, защо не и политически лидери на партии, които сега са в опозиция?

- Тук върви особено много това, което казах – когато институциите си вършат работа, ние много разчитаме и на МВР, и на службите за сигурност, когато се съберат качествени доказателства, аз очаквам прокурорите да действат решително. Т.е. не би трябвало да има нито хора, които са над закона, но и тогава пък, когато доказателствата сочат, че едно лице трябва да бъде оневинено, прокурорът трябва да направи една независима и спокойна преценка. Много е опасно, когато прокурорите започнат да съобразяват решенията си с това как ще изглеждат те по новините вечерта. Важното е за прокурорите да съобразяват това, което имат в кориците на делото, доказателствата. Когато вземат своите решения по доказателствата, по закон, по вътрешно убеждение, което не е под натиск от определени политически влияния, мисля, че решенията им ще бъдат... първо ще издържат в съда и после няма да бъдат укорими.

- Много и най-различни са казусите, свързани с прокуратурата и сюжетите под вниманието на прокуратурата в общественото и публично пространство, особено, както казвате, тези, които вечер в новините зрителите искат да видят. Ето от седмицата стана ясно, че веднага след задържането в Белград на Стоян Мавродиев прокуратурата е уведомена, разбира се. Какво е касателството на прокуратурата? Уточнете за какво точно е досъдебното разследване срещу Мавродиев?

- Досъдебното производство се наблюдава от Софийската градска прокуратура, касае длъжностно присвояване в особено големи размери, което представлява особено тежък случай. Това е всъщност, по което е поискано задържането на г-н Мавродиев. Това, което му мога да ви кажа като новина, колегите от Софийска градска прокуратура са изпратили вече необходимите документи във Върховната касационна прокуратура, така че очаквам, може би най-късно до края на деня (бел.ред. вчера, 5 юни), да подпиша искането за екстрадиция на господин Мавродиев и в началото на другата седмица, естествено в срока, който ни е поставен от сръбските власти, ще постъпят по всички канали съответните документи към Сърбия.

- А самото екстрадиране като времеви хоризонт, до 40 дни ще бъде ли извършена според вас?

- Това е процедура, която зависи от сръбските власти, зависи от волята на г-н Мавродиев.

- Няма ли срок от 40 дни?

- Пак казвам, ако г-н Мавродиев каже, че иска да бъде... даде съгласието си да бъде екстрадиран, нещата могат да станат много по-бързи.

- Защо все още няма обвинение срещу казуса с незаконния украински град край Варна? Толкова ли няма доказателство, че да има обвинени?

- Това наистина е един от важните казуси, които възникнаха в последните седмици. Наистина обществото си задава много сериозния въпрос как може нещо такова, с такъв голям мащаб, да се е появило и институциите да не са установили неговото съществуване. Защото то не се касае само за постройки. Това е един голям комплекс от действия и бездействия. Искам да обърна внимание тук, че много институции дължат редица отговори и това не е само прокуратурата. В последните дни чувам по телевизионни студия, че прокуратурата имала вина в това, че не е взела мерки и своевременно относно незаконното строителство. Когато изнасяхме информация относно досъдебните производства, които се водят в двете прокуратури в град Варна, се установи, че още в 2024 г. Окръжна прокуратура във Варна е изпратила постановление до кмета на район "Приморски". Именно с оглед на установеното незаконно строителство и с предложение, по-точно с указания за действия по компетентност от него по Закона за устройство на територията, чл. 223, ако не се лъжа. Именно това, което с оглед на степента на строежа, категорията на строежа, той може да предприеме. Оказва се, че е получено постановлението с обратна разписка в общината. Защо обаче и дали са предприемани действия, както видяхме от постройките, очевидно не. Но пак да не предрешаваме казуса. Точно тук пак важи, че обществото очаква с подаването на сигналите и веднага да има обвинения. Не е точно така, първо се събират доказателствата. И наистина, ако се потвърди всичко това, което беше изнесено, дори за организирана престъпна дейност, за пране на пари и бездействия, аз очаквам от колегите прокурори наистина решителни действия.

- И в този смисъл да уточните кой точно е на мушката по казуса "Баба Алино"?

- Пак казвам, няма някой, който да е над закона и да е недосегаем. За всеки един, който установим, че по някакъв начин е нарушил закона, било то в качеството му на длъжностно лице, не е предприел дължимите от закона действия, или пък се окаже, че има пране на пари от украинската група, или организирана престъпна дейност, каквото и да се установи, бъдете уверени, че ще предприемем съответните действия.

- Допускате ли да се разследва и политически чадър на целия казус във Варна?

- Ако се събират доказателства, никой няма да бъде пощаден. Без значение от окраската.

- Във времето, в което се застроява тази местност?

- Не само. И със сечта на дърветата, за което имаме досъдебни производства, във връзка с изготвянето на неверни документи. Всичко това е предмет на проверка. И на досъдебни производства, естествено.

- Много въпроси се натрупаха в прокуратурата, свързани с обвинение, че действащи магистрати са свързани с мрежите на личности, които ги наричаме кадровици в системата, като Нотариуса или Петър Петров - Еврото. Време ли е, според вас, прокуратурата категорично да изясни тяхната роля?

- Това е много неприятна тема. Очаквах, между другото, да зададете такъв въпрос. Всъщност, тези две наистина т.нар. мрежи за влияние, те нанесоха най-сериозните щети върху съдебната система и, бих казала, дори върху прокуратурата най-вече. И то не защото много магистрати са засегнати, а просто защото, когато има някакви съмнения за зависимости, особено в съдебната власт, това се отразява върху всички. И тук е мястото да кажа, че най-вече е засегнато доверието в съдебната система. А когато се наруши и се засегне доверието, това вече е много страшно. Възстановяването на това доверие е много труден процес.

- С уволнения става ли?

- Така, ще стигна и до това. Доверието, според мен, се гради не с думи, не с интервюта, а с действия и следствия. Аз не мога да си обясня, и това е моето разбиране по въпроса, как може да се сочат имена, те да са в кориците по делото, институциите да се правят, че не ги виждат. За мен това не е обяснимо. И затова в този месец и половина, в който бях определена да изпълнявам функциите главен прокурор, аз предприех съответни действия и мога да кажа, че към настоящия момент са активирани действията и по делото, което е за изнудване срещу Петьо Петров - Еврото, което е висящо все още в Софийската градска прокуратура, също така и по отношение на досъдебното производство, касаещо групата за имотни измами на Мартин Божанов - Нотариуса. Вие сте прав, не само наказателната отговорност. Говорим и за дисциплинарна отговорност, но най-вече и моралната. Много е важно за един магистрат какво е професионалното му име, а доверието в неговата работа, в неговото професионално положение, честта, почтеността му. И все си мисля, че ако по отношение на един магистрат това доверие е безвъзвратно изгубено, той сам трябва да се даде сметка има ли място в тая система или няма място. По отношение на групата за имотни измами на Мартин Божанов - Нотариуса, това, което мога да кажа, може би, като новина, е, че с г-н Демерджиев проведохме няколко разговора. В момента е активирана работата, добре си партнират колегите от Софийска градска прокуратура с ГДБОП. Моят стремеж е да се изяснят абсолютно всички зависимости, мрежите от зависимости. Те са изключително важни. Една система се чисти, когато няма зависимости. И то, за мен е важно, не е да се извадят някакви удобни виновни магистрати, а да се изясни всичко и то докрай. Поне до това, до което ми позволяват силите и времето, в което ще изпълнявам тези функции.

- И тъкмо с с Петьо Еврото е свързан и казусът с Теодора Георгиева, която е отстранения български европрокурор. Към г-жа Георгиева няма обвинение в момента. Докъде е стигнал този казус, разследването?

- Това е другият неприятен казус. И той бих казала, че дори е още по-неприятен, защото беше засегната европейска институция тук. И за това, каквото и да решат колегите от Софийска градска прокуратура, то трябва да бъде много добре издържано и мотивирано. Да, работи се. Обвинение наистина няма. Но тук е важно да се посочи, че обвиненията не могат да следват някакви обществени очаквания или пък медиен натиск. Обвинения, ако има такива, ще има по преценка на наблюдаващите прокурори от Софийска градска прокуратура на база на събраните доказателства. Това, което знам по казуса, е, че се води кореспонденция с европейския главен прокурор г-жа Кьовеши и по въпроса, изискват се документи. Предприети са всякакви действия, които са необходими, за да се изясни цялата фактическа обстановка. Пак казвам обаче, няма да даде решение главният прокурор, това ще го вземе наблюдаващият прокурор. Но бъдете сигурни, че каквото и решение да бъде взето, обществеността ще бъде уведомена, защото наистина казусът е много важен – по имиджа и на европейската институция, на европейската прокуратура, и въобще на съдебната система.

- Да добавим още един неприятен казус – с градския прокурор Емилия Русинова, която също показва близост, като се вози в автомобила на Петьо Еврото и не само. Тя е обект на дисциплинарна проверка. Кога ще завърши, какво ще ни кажете за това?

- Тук мисля, че въпросът не трябва да е към мен. Знаете, че дисциплинарното производство беше образувано по искане на служебния министър, г-н Янкулов, по време на моя предшественик, г-н Сарафов. Всичко е в ръцете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, така че аз не мога да кажа те кога ще проведат това дисциплинарно производство, в какви времеви диапазон и какво ще следва за съдбата на Прокурорската колегия. Така че въпросът е към Прокурорската колегия.

- Понеже няколко пъти цитирахте съвместната Ви работа с г-н Демерджиев, той наскоро обяви, че бащата на пернишкия рецидивист Васил Михайлов, който вече е в затвора, сам е помагал да се покровителства сина му. Вие толкова години, откакто се издирва това момче, не го ли знаехте – че бащата покровителства сина си?

- Така, наистина от интервюто на г-н Демерджиев, което даде, мисля, че в предаване по вашата телевизия, Върховната касационна прокуратура, отдел "Инспекторат" се самосезира и започна проверка. Очакваме, към този момент още не сме получили, изискано е от МВР да се предоставят необходимата информация, документи, от които, съответно, г-н Демерджиев даде това интервю и обясни, че е подпомагал своя син, прокурор Бисер Михайлов. Тук е много важно да се отбележи следното – не винаги законът съвпада с морала. В смисъл такъв, че в случая става въпрос за баща и син. Наказателна отговорност в случая надали ще може да бъде реализирана, но се връщам на това, което казах преди. Тук е важна и дисциплинарната отговорност. Важни са установените, и то доста сериозни, етични стандарти за магистратите. И в този смисъл бих казала, че ако се потвърди това, което беше изнесено от г-н Демерджиев, имаме данни за други действия на този магистрат. Той, според мен, не би трябвало да има място в тази система. Защото той, като баща, не носи наказателна отговорност за лично укривателство, но магистрат, на който би трябвало обществото да има доверие, като част от съдебната система, не може да му бъде простено.

- С други думи, най-после разграничавате моралното от дисциплинарната страна. И вече виждате дисциплинарни причини да искат отстраняването на бащата като прокурор.

- Проверката тече в момента. Ако се установи и се потвърдят тези данни, и се окаже, че той е използвал позицията си, за да подпомага било той собствения си син, бъдете сигурни, че ще се възползвам от правомощията си по Закона за съдебната власт и бих поискала дори най-тежкото дисциплинарно наказание.

- Вътрешният министър г-н Демерджиев направи обвинения към пловдивския апелативен прокурор, че е оказал натиск за прокурора от Кърджали и е пречил на разследване срещу кмета?

- Всъщност, да ви поправя донякъде, обвиненията по отношение на апелативния прокурор на Пловдив бяха свързани с един сигнал, който беше подаден от висш началник, да го кажем, в Министерство на вътрешните работи. Сигналът беше за натиск, който е оказан върху него, във връзка с член от семейството на апелативния прокурор. Този сигнал беше администриран към Софийската градска прокуратура, която е единствено компетентна да работи по сигнали срещу магистрати. Едновременно с това започна проверка и Инспекторатът на Върховната касационна прокуратура, който беше съответно сезиран от служебния министър г-н Янкулов. Проверката тече и тук. Аз през седмицата имах възможност да кажа какво е моето мнение по въпроса. Обвиненията и твърденията вътре в сигнала са изключително сериозни. Ако се потвърдят те, пак говорим за дисциплинарната отговорност в момента, най-малкото, което бих очаквала, е колегата да си подаде оставката. Но пак казвам, ако се потвърдят твърденията, които са изложени, защото наистина са много сериозни. Друг е въпросът вече и за наказателна отговорност и други последици, които пак казвам, ако се потвърдят, ще има действие от страна на компетентната прокуратура. Що се касае за казуса в Кърджали, там също има проверка, даже колегите мисля, че тази седмица са на място да снемат обяснения, да проверят ситуацията. Тук по-различното е, че самият колега дори поиска да бъде проверен за действията си, с оглед изявленията на г-н Демерджиев, които бяха направени пред медиите. Проверките текат, ще излязат с резултат. Не искам да предрешавам в никакъв случай и да оказвам влияние за техния изход върху колегите, тъй като са обществено значими тези случаи. Аз много държа да работя с почетени и достойни магистрати, колеги в прокуратурата, така че за резултатите от проверката, както и министъра на правосъдието, който сме длъжни да уведомим, така и, според мен, обществото, на което също дължим отговори, също ще бъде уведомено за резултатите от проверките.

- Случаят, който вашият предшественик нарече "Туйн Пийкс" – казусът "Петрохан", има ли нови данни по разследването? Кога ще го приключите, кога ще знаем всичко за Петрохан?

- Наистина, това е безпрецедентен случай в нашата история. Знам, че обществото много се интересува. Това е разследване, което обхвана като участие стотици служители. Това са вещи лица, държа да подчертая тяхната изключително важна заслуга – тук наистина страшно много експертизи, множество действия по разследването се извършиха. Към настоящия момент дори са извършени такива по искане на близките на починалите. Т.е. ние не се ограничаваме само с това, което преценяваме за необходимо. Нашият стремеж, нашата амбиция, говоря като прокуратура и на мен като временно изпълняващ функциите главен прокурор, са да изясним всичко докрай, т.е. да не остане нищо, което да не е изяснено. Към настоящия момент по информацията, която имам, тази фактическа обстановка, която беше изнесена в предишни брифинги, пресконференции, включително и с участие на предишното ръководство на МВР, няма промяна. Но държа да подчертая, че очакваме заключенията на няколко изключително ключови експертизи. Те са комплексни. В тях участват и съдебни медици, и физици, химици, криминалисти. Те, най-общо казано, трябва да дадат отговор за механизма за получаване на уврежданията. Освен това имаме още една експертиза, която също е комплексна, която се надяваме до голяма степен да ни даде отговори защо и каква е причината да се стигне до това нещо. За мен е важно да разкрием всичко и да дадем реалната картина, това, което наистина се случило, а не удобната картина, ако ме разбирате какво имам предвид.

- Аз ви разбирам, но понеже това е безпрецедентен случай, може ли да има обвинения? Ще стигне ли разследването до обвиняване, ако няма живи участници в цялата петроханска афера?

- Това е въпросът, да се установи от тези експертизи, които очакваме, да представят своите заключения, какъв е механизмът на уврежданият. Тоест дали някакво друго лице, за момента нямаме данни за такова, дали е участвало в това, което се е случило. Естествено, ако се окаже, че някой от починалите е извършил убийствата, част от убийствата, то няма как да му бъде повдигната отговорност, да бъде по някакъв начин ангажирана наказателна отговорност. За това пак казвам, трябва да се съберат абсолютно всички доказателства, всички експертизи, за да могат колегите обективно, спокойно да вземат своето решение.

- Госпожо Стефанова, може би ще ви задам деликатен въпрос, като ви карам да коментирате вашия предшественик – г-н Сарафов. Но вие знаете какво огромно медийно влияние се съсредоточи върху него за това, че остана повече от 6 месеца, като по закон беше прието да изпълнява тази длъжност, след поправките в Закона за съдебната власт. Прекали ли господин Сарафов с повече от 6 месеца?

- Позволете ми да не коментирам решенията му. Той изложи своите аргументи и те са публично известни. Според мен тук е по-важно друго – съдебната система и в частност и прокуратурата, същата ситуация е във Върховния административен съд в момента, нито има нужда, нито ще постигне някакви резултати в този продължителен период на временност – временно изпълняващ функциите главен прокурор, временно изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд. А конкретно за прокуратурата, според мен за нея е важно да има легитимност, да има устойчив модел на управление и предвидимост. Това, според мен, би се постигнало, след като новият ВСС избере нов главен прокурор с негова концепция, която ще бъде съответно одобрена от тези, които ще гласуват за него, евентуално в бъдеще.

- Само така ли ще се преодолее този голям упрек, който вие получавате, че промените на върха на прокуратурата се правят само и единствено, за да се прегрупирате? Е, за шест месеца прегрупирахте ли се?

- Първо, това е самото начало. Месец и половина са минали. Тази дума прегрупиране въобще не ми харесва. За шест месеца не може да се реформира една система. Ако очаква някой, че се реформира една система, няма как да се случи. Мисля, че обаче за шест месеца може да се покаже, когато един човек дали има воля, дали желае да направи някакви реформи в тая система. И понеже казахте за прегрупирането, всеки носи отговорност за своите решения и действия. Затова не мисля, че този въпрос би трябвало да се поставя към мен. Наистина, по край избора ми от ВСС, чух страшно много коментари, внушения, спекулации. Това, което мога да кажа за себе си, имам 30-годишен стаж към настоящата година. Започнала съм от най-ниското ниво в съдебната система, тогава имаше помощник-следователи. Минала съм през почти всички нива на прокуратурата. Имам опит и в службите за сигурност. Където и да съм отишла, навсякъде съм се водила в работата си само от професионализъм, независимост и с мисъл за интереса, било то на обществото, на държавата. Никога не съм възприемала своята работа като част от някакви кръгове, от някакви вътрешни групи. И затова съм и тук сега пред вас – няма какво да крия. Спокойна съм в своята работа и считам себе си за професионалист. Естествено, оценката за мен би трябвало да бъде дадена и от колегите ми. Затова си мисля, че важно за прокуратурата е тя да покаже, че работи ефективно, честно и професионално. И може би това беше и причината аз да дам своето съгласие да поема този пост, да изпълнявам тези функции, макар и за 6 месеца, защото мисля, че има какво да дам именно в насока прокуратурата да покаже такива резултати. Макар и за 6 месеца.

- Така или иначе гледаме към новия Висш съдебен съвет? Разбира се, и желанието на политическото мнозинство да го реализира. Какъв е хоризонтът през вашия поглед, през вашите очи, трябва ли да върви по бърза писта? Трябва ли да се бърза, умерено ли да се бърза? Кога ще имаме нов ВСС? Кога ще имаме нов главен прокурор?

- В петък на 5 юни изтече срокът за представена на предложения между двете четения по общия законопроект за промяна на Закона за съдебната власт. Съответно прокуратурата е депозирала своето становище по предложенията вътре. Адмирираме като цяло стремежа на новото управляващо мнозинство да прекъсне този дълъг период на тази временност и институционално безвремие, бих го казала. Знаете, че преди 4 години професионалната квота беше избрана. Ние избрахме представители. По други причини обаче не беше сформиран Висш съдебен съвет, защото народните представителства назад във времето, Народните събрания не избраха своята парламентарна квота. Тук не е въпросът само до бързина. Въпреки че обсъждахме този въпрос, министърът на правосъдието г-н Найденов беше събрал преди две седмици всички представители на съдилищата, говоря върховните съдилища, съответно аз също бях, на съсловни организации, членове на ВСС, точно да обсъдим как се виждат времевите рамки, дали ще могат да се случат нещата в сроковете, които са заложени в законопроекта. За мен не е толкова важна бързината, въпреки че я адмирирам. По-важно е да има реален дебат.

Редактор "Екип на Петел",

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