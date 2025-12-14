И фермерите в Кипър излизат на протест

снимка: Пиксабей

Земеделците в цял Кипър бият тревога заради нарастващите разходи за електроенергия и намаляващите водни запаси, предупреждавайки, че наскоро отпуснатата държавна помощ едва ли ще има значителен ефект, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“.

Кабинетът одобри един милион евро спешна помощ за субсидиране на сметките за електроенергия за периода от юли две хиляди двадесет и четвърта година до август две хиляди двадесет и пета година. Въпреки това Томас Томас, областен секретар на Земеделското дружество Никозия–Кирения, заяви, че финансирането покрива само малка част от разходите, които фермерите плащат, за да поддържат културите си живи, допълва БТА.

„Почти всички култури във всички региони са застрашени. Тъй като язовирите останаха без вода, земеделците харчат огромни суми само за да поддържат реколтата си жива. Тази помощ е добре дошла, но не е дългосрочно решение“, заяви той.

Томас призова за координиран, стратегически план за справяне с недостига на вода, описвайки проблема като „вечен“ и заплаха за продоволствената сигурност на острова.

В четвъртък кипърските фермери ще се присъединят към общеевропейска стачка в знак на протест срещу Общата селскостопанска политика на ЕС, която според тях отклонява средства от фермерите към разходи за отбрана. Демонстрациите ще завършат в Никозия с шествие до Президентския дворец, където фермерите ще връчат резолюция на президента.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!