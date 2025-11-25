И фирмите излизат на протест срещу бюджет 2026

Протестът "Срещу кражбите в бюджета", организиран от ПП-ДБ в сряда, се очертава да е по-многолюден от всички митинги досега, "вдъхновени" от управленето на четворната коалиция. Днес стана ясно, че в него ще се включи и бизнесът, предаде Сега

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) официално призова малки и големи фирми, предприемачи, самонаети, работещи да излязат на масово на протест срещу проектобюджета за 2026 г. в сряда вечерта.

Синдикатите и редица неправителствени организации също са недоволни от сметките на управляващите за приходите и разходите на държавата догодина.

Митинтът срещу бюджетното плячкосване е насрочен за 18.00 ч. на площад "Незавимост" в София в "триъгълника на властта". Както се разбра, и леви партии като "Възраждане", чиито протести не се радват на особена посещаемост, смятат да се прилепят към събитието, организирано от ПП-ДБ.

„Бюджет 2026 прехвърля сметката за политическия популизъм върху бизнеса и работещите, обезсърчава инвестициите, забавя икономическия растеж, разширява сивата икономика и опасно отваря хоризонти за следващи, още по-неблагоприятни бюджетни години“, се посочва в призива на АИКБ за масово участие в протеста.

Според АИКБ и други работодателски организации проектобюджетът за 2026 г. съдържа три основни риска:

Прекомерни държавни разходи, насочени към нереформирани системи;

Над 1 млрд. лв. изземване от реалната икономика през 2026 г.;

Постоянен бюджетен дефицит и удвояване на държавния дълг до 50 млрд. лв. в рамките на четири години.

Бизнесът остро критикува намерението на властта да вдигне с 2 процентни пункта осигуровките и да удвои данъка върху дивидентите (от 5% на 10%).

Увеличаването на осигурителното бреме реално ще понижи доходите на над 2 милиона българи в частния сектор - на фона на нарастване на заплатите в държавния сектор, посочват от АИКБ, като определят проектобюджета за 2026 г. като най-лошия за последните 30 години.

