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И кметът на Карлово забрани движението на тротинетки по пешеходните зони в града

10.07.2026 / 16:34 3

Булфото

Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов издаде заповед, с която се забранява движението на индивидуални електрически превозни средства (тротинетки) и на такива, задвижвани чрез бутане с крак, по тротоарите и във всички зони, предназначени за движение на пешеходци. съобщиха от общинския пресцентър.

Забраната се отнася за улиците „Водопад“ и „Гурко“, площадите „20-ти юли“ и „Васил Левски“ и Общинския пазар. Със същата заповед в посочените райони е забранено и движението на велосипеди, с изключените на зоните, обозначени със съответния знак.

Изпълнението на заповедта е възложено на началника на Районно управление – Карлово към Областната дирекция на МВР - Пловдив, предаде БТА.

По-рано днес и Община Созопол забрани движението на тротинетки и офроуд превозни средства в града

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Коментари
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cron1 (преди 34 минути)
Рейтинг: 161439 | Одобрение: -23521
Забранете ги тия тротинетки и да се приключи тая драма!!!
Марио Кроненберг
2
0
MrBean (преди 45 минути)
Рейтинг: 230595 | Одобрение: -2045
А кога  МВР и КАТ Варна ще си отворят очите за да видят същите такива изроди по отсечката Графити до Зоопарк.Когато някое копеленце намаже гумите сам ще ида в съда и ще предоставя много записи на издевателствата по пътя..Явно си играят на Лудия Макс,ама той е с кола ,не с мотор/тротинетка,електромотор...
3
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kris (преди 1 час)
Рейтинг: 633380 | Одобрение: 124760
Още едно браво за кметя на Карлово !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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