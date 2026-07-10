И кметът на Карлово забрани движението на тротинетки по пешеходните зони в града

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Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов издаде заповед, с която се забранява движението на индивидуални електрически превозни средства (тротинетки) и на такива, задвижвани чрез бутане с крак, по тротоарите и във всички зони, предназначени за движение на пешеходци. съобщиха от общинския пресцентър.

Забраната се отнася за улиците „Водопад“ и „Гурко“, площадите „20-ти юли“ и „Васил Левски“ и Общинския пазар. Със същата заповед в посочените райони е забранено и движението на велосипеди, с изключените на зоните, обозначени със съответния знак.

Изпълнението на заповедта е възложено на началника на Районно управление – Карлово към Областната дирекция на МВР - Пловдив, предаде БТА.

По-рано днес и Община Созопол забрани движението на тротинетки и офроуд превозни средства в града

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