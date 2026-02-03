И княз Кирил Преславски и България в досиетата Епстийн

Кадър Фб

Името на княз Кирил Преславски, син на последния български цар Симеон Сакскобургготски, се оказа в досиетата на скандалния финансист-педофил Джефри Епстийн. Името му се появява в списък до това на Сидни Финч – бишата съпруга на Чарлз Финч.

Въпросният списък е от 14 януари 2017 г. и е свързан с парти преди британските филмови награди БАФТА.

„Барбара Броколи и Джесика Ротчайлд и аз организираме втората си годишна вечеря преди наградите БАФТА в Спенсър Хаус на 8 февруари. И ти си поканен. Ноел ще ти изпрати поканата и списък с гости. Целувки, Пеги“. Това съобщение е от Пеги Сигал до Джефри Епстийн, цитира БТА и Вести

Министерството на правосъдието на САЩ публикува повече от три милиона страници от досиетата на осъдения престъпник Епстийн.

Сред страниците се намери и името на България. Страната ни е спомената в имейли, коментиращи външната ни политика, споменава се и при пътувания до други страни от Европа и момичета от Източна Европа. Името на България е замесено с пътуване на сътрудникът на Епстийн Даниел Сиад до София.

