И корабът "Радецки" спря да плава заради ниското ниво на река Дунав

Снимка: Булфото

Поради критично ниското ниво на река Дунав и невъзможността да се осигури безопасно приставане на плавателния съд, планираните плавания няма да се извършват до второ нареждане. Това написаха в социалните си мрежи от Национален музей "Параход Радецки".

Австрийският параход „Радецки“ е построен през 1851 г. в Будапеща. На 29 май 1876 г. четата на Христо Ботев завладява парахода и го принуждава да спре на българския бряг при с. Козлодуй, откъдето се насочва към Врачанския Балкан, за да се бие за свободата на България.

През 1966 г. е построено точно копие на легендарния параход със средства, събрани от 1 200 000 български деца. От 1982 г. е със статут на национален музей. Намира се на вечен пристан в гр. Козлодуй и от 16 април 2004 г. е филиал на Националния исторически музей в София.

Музеят „Параход „Радецки“ е изцяло свързан с живота и делото на Христо Ботев, с трагичната му гибел, както и на неговата чета. С годините се е превърнал в национална светиня. В него съществува експозиция, в която могат да се видят ценни реликви като знамето на Ботевата чета, униформи на Ботеви четници, последните писма, писани от воеводата Христо Ботев от борда на парахода и др.

Музеят „Параход „Радецки“ е единственият пътуващ параход музей на Балканския полуостров и в България, посочва bTV.

"Безопасността на пътниците и екипажа е наш основен приоритет. Молим да приемете нашите извинения за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането", пишат от музея.

Редактор "Екип на Петел",

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