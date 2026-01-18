И максималните температури ще са отрицателни в неделя

снимка: Булфото

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви за днес жълт код за студено време в цялата страна. Минималните температури ще са от минус 14 до минус 9 градуса, а максималните също ще са отрицателни.

Вчера жълт код за ниски температури беше обявен в 14 области.

Зимата не е просто сезон на дискомфорт, а период на сериозни физиологични промени за хората със сърдечно-съдови заболявания, предупредиха преди дни от Военномедицинската академия (ВМА). При студ тялото автоматично свива кръвоносните съдове в кожата и крайниците, за да запази топлината в ядрото на тялото, а това веднага повишава кръвното налягане. Ниските температури могат да повишат нивата на фибриноген и други фактори на съсирване, което увеличава риска от образуване на тромби и инфаркт. Зимата изисква различен подход към профилактиката, особено при хора със сърдечни заболявания, коментира д-р Акиф Шабан, началник на Отделение по инвазивна кардиология във ВМА. По думите му, дори привидно дребни навици могат да имат решаващо значение. Дишането на студен въздух под -5°C може да предизвика рефлекторна ангина (болка в гърдите). Носенето на шал пред устата действа като „топлинен обменник“ – той затопля и овлажнява въздуха, преди да достигне белите дробове, намалявайки стреса върху коронарните артерии.

Температурата в помещенията трябва да се поддържа около 18-21°C. Прекалено затоплените стаи в комбинация с рязко излизане на студа са шок за сърдечно-съдовата система. Храненето и добавките играят важна роля в битката на сърцето със студа, казва специалистът.

Поради по-кратките дни през януари, дефицитът на витамин D е масов и се свързва с повишен риск от хипертония. Включването на мазна риба (скумрия, сьомга) или качествени добавки е задължителна профилактика. През зимата чувството за жажда намалява, но кръвта се нуждае от течности, за да не става твърде вискозна (гъста). Пийте поне 1,5 - 2 литра течности под формата на билкови чайове и вода, препоръчват медиците.

