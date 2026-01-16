И област Добрич обяви грипна епидемия
16.01.2026
Пиксабей
Грипна епидемия е обявена от 19 до 23 януари за област Добрич. Учениците излизат в онлайн обучение. Детските градини и ясли ще приемат деца, но при строг медицински контрол, предаде БГНЕС.
От понеделник ще бъдат забранени свижданията в болницата и в социалните услуги.
