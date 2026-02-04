И от „БСП – Обединена левица“ пристигнаха при Илияна Йотова

Булфото

Представители на „БСП – Обединена левица“ пристигнаха на „Дондуков“ 2 за консултации с президента Илияна Йотова в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.

За срещата с президента дойдоха заместник-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев, както и заместник-председателите на парламентарната група Кирил Добрев и Мая Димитрова.

В 13:00 ч. предстои Илияна Йотова да се срещне с представители от „Има такъв народ“.

По-рано днес държавния глава проведе консултации и с парламентарната група на „ДПС – Ново начало“.

Във вторник президентът Йотова се срещна с ГЕРБ – СДС и „Продължаваме промяната – Демократична България“ за консултации в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.

Миналата седмица Илияна Йотова се срещна с всички потенциални служебни премиери, заемащи длъжностите, посочени в Конституцията. Петима от тях изразиха готовност да поемат поста - подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева, предаде бТВ.

